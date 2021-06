O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu à China nesta sexta-feira uma maior "cooperação e transparência" na investigação sobre as origens do coronavírus, enquanto expressou preocupação com a "deterioração das normas democráticas" em Hong Kong e o "genocídio" dos uigures na província de Xinjiang.

Blinken falou hoje por telefone com Yang Jiechi, chefe de Relações Exteriores do Partido Comunista da China, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado americano.