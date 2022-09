Os Estados Unidos consideraram nesta quinta-feira que o relatório sobre a política do governo chinês na região de Xinjiang e com a etnia uigur reforça sua preocupação com "o genocídio e os crimes contra a humanidade" que a China está cometendo ali e pediram ao país que pare com essas "atrocidades".

O conteúdo do documento divulgado na noite de quarta-feira pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, "aprofunda nossa grave preocupação com o persistente genocídio e os crimes contra a humanidade que a China está perpetrando", afirmou em entrevista coletiva a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.