Os Estados Unidos pediram ao embaixador da Rússia no país, Anatoly Antonov, a devolução do controle da usina nuclear de Zaporizhzhia ao governo da Ucrânia, conforme revelou nesta segunda-feira um porta-voz do Departamento de Estado americano.

O apelo aconteceu durante uma reunião que aconteceu na semana passada, na sede do Departamento de Estado, em Washington.