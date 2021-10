16 out 2021

EFE Washington 16 out 2021

Migrantes em um albergue em Reynosa, no México. EFE/Arquivo

O governo do presidente americano, Joe Biden, planeja restabelecer em meados de novembro o programa "Permanecer no México", que obriga os solicitantes de asilo a aguardarem no território mexicano enquanto seus casos são tramitados nos Estados Unidos, caso o país vizinho aceite.

A informação foi divulgada pelo Departamento de Segurança Nacional dos EUA, em moção apresentada nas últimas horas a um tribunal federal do Texas.