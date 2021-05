Os Estados Unidos estipularam a meta de vacinar completamente 160 milhões de pessoas até 4 de julho, data em que celebra o Dia da Independência, e de ter 70% dos adultos do país - cerca de 230 milhões - vacinados com ao menos uma dose.

Joe Biden, presidente dos EUA, prevê anunciar o compromisso nesta terça-feira, além de um aumento dos esforços e do investimento público para fazer com que a vacinação chegue mais facilmente às zonas rurais e intensificar as campanhas de informação.