O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que 1,5 milhão de pessoas deram entrada no auxílio desemprego na última semana, número acima do previsto por analistas do setor.

Na semana concluída no último dia 5, foram 1,54 milhão solicitações, o que fez especialistas estimarem 1,3 milhão de pedidos.

Além disso, de acordo com o Departamento de Trabalho, na semana passada houve 2,19 milhões de pessoas aderindo a um programa temporário do governo de benefício para trabalhadores.

Desde meados de março, quando começou a ser pago o auxílio desemprego, 43 milhões de pessoas nos Estados Unidos fizeram a solicitação para recebê-lo.

Na semana que terminou em 5 de junho, 20,54 milhões de trabalhadores ainda recebiam as prestações, uma pequena queda na comparação com sete dias antes, quando eram 20,9 milhões.

Considerando os auxílios convencionais e os temporários, a semana que terminou em 30 de maio - os dados mais recentes -, apontam que 29,1 milhões de pessoas tinham perdido o emprego no país durante a pandemia.

Atualmente, o índice geral de desemprego nos EUA é de 13,3%, contra 3,5% registrado em janeiro deste ano, antes da propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19. EFE

jab/bg