(Atualiza com estado de saúde de casal de Chicago que foi infectado)

Atlanta (EUA), 30 jan (EFE).- Autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira o primeiro caso de transmissão do coronavírus de Wuhan dentro do país.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) informaram que o caso se refere ao marido de uma mulher de Chicago que havia viajado para a cidade de Wuhan, na China, o epicentro da epidemia de pneumonia causada pelo coronavírus e que já deixou cerca de 8 mil infectados e 170 mortes.

Até então, os cinco casos primeiros confirmados de infecção pelo coronavírus nos EUA eram de pessoas que tinham viajado para a China, segundo os CDC e o Departamento de Saúde do estado de Illinois, onde fica Chicago.

De acordo com as autoridades, o sexto paciente é sexagenário, assim como a esposa, tem bom estado de saúde e está internado em um quarto isolado. A mulher do novo infectado não apresentou sintomas da doença durante o voo de volta da China para os EUA e começou a mostrar sinais de ter contraído a doença quando chegou a Chicago. Ela também está internada em um hospital local e isolada para evitar contágios.

Segundo o Departamento de Saúde de Illinois, há 21 casos suspeitos de contágio pelo coronavírus no estado que estão sendo investigados.

Robert Redfield, diretor dos CDC, disse que, apesar da confirmação dos seis casos nos EUA e de em um deles o contágio ter ocorrido no país, o risco para a saúde pública continua baixo.

"Embora a propagação de pessoa para pessoa tenha sido detectada entre contatos próximos com este vírus, neste momento este vírus NÃO está atualmente se espalhando entre a comunidade nos Estados Unidos", enfatizou os CDC em um comunicado sobre o coronavírus "2019-nCoV" divulgado em seu site oficial.

Além dos dois casos confirmados em Chicago, outros dois foram relatados na região metropolitana de Los Angeles (Califórnia), um no estado do Arizona e outro na cidade de Seattle, no estado de Washington.

Os Estados Unidos entraram na lista de países com transmissão local de coronavírus, que também inclui China, Japão, Alemanha e Vietnã. EFE

