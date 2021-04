Os Estados Unidos detectaram até esta sexta-feira ao menos 15 casos confirmados de coágulos, incluindo trombose cerebral, em mulheres que receberam a vacina da Janssen, subsidiária belga da Johnson & Johnson (J&J), contra a covid-19.

O anúncio foi feito em uma reunião do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP), um órgão de 15 cientistas independentes que está avaliando os dados do imunizante antes de emitir uma recomendação que servirá de guia para as autoridades americanas sobre o que fazer com a vacina a partir de agora.