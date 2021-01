Os Estados Unidos registraram, nesta sexta-feira, um novo recorde de mortes diárias por Covid-19 com mais de 4 mil nas últimas 24 horas, segundo fontes oficiais, enquanto especialistas do país advertem que a pandemia vai piorar em janeiro no país.

Anthony S. Fauci, principal especialista em doenças infecciosas da América e próximo conselheiro do presidente eleito, Joe Biden, disse que o número diário de mortes seguirá aumentando nas próximas semanas, e recomendou paciência com o programa de vacinação que está sendo preparado em todo o país, afirma a imprensa local.