A variante do coronavírus Sars-CoV-2, causador a covid-19, identificada primeiramente na África do Sul foi detectada em duas pessoas no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, sem histórico de viagens recentes.

Esses são os dois primeiros casos notificados no país da variante B.1351 do coronavírus, altamente transmissível segundo especialistas. A inexistência de viagens por parte dos pacientes afetados sugere que esta cepa já estava presente na comunidade.