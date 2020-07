O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira que pouco mais de 1,3 milhão de pessoas solicitaram auxílio desemprego na semana passada, quantidade que é praticamente igual ao registrado sete dias atrás.

Com a estabilidade apresentada, a média das últimas quatro semanas é de 1,37 milhão de pedidos, contra 1,43 milhão contabilizada no último dia 9, segundo dados do órgão do governo americano.