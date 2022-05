Os Estados Unidos determinaram novamente este ano que Cuba e Venezuela "não cooperam plenamente" na luta contra o terrorismo, segundo um aviso publicado nesta sexta-feira no Registro Federal americano.

"Determino e certifico ao Congresso que os seguintes países não estão cooperando totalmente com os esforços de antiterroristas dos EUA: Irã, República Popular da Coreia (ou Coreia do Norte), Síria, Venezuela e Cuba", diz uma nota do secretário de Estado, Antony Blinken.