A subsecretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. EFE/Nathalia Aguilar

A subsecretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, voltou a afirmar nesta segunda-feira o compromisso do país com o Paraguai em matéria de segurança e defesa, após seu encontro em Assunção com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, e o ministro das Relações Exteriores, Euclides Acevedo.

"A nossa aliança de segurança permanece firme e o nosso apoio militar continua", disse Nuland em entrevista coletiva no Ministério das Relações Exteriores.