Os Estados Unidos retiraram de uma de suas listas negras comerciais a Xiaomi, do ramo da tecnologia, depois que um tribunal americano ordenou que a companhia asiática deixasse de ser designada como uma "empresa das forças armadas comunistas chinesas".

Em breve nota oficial emitida nesta quinta-feira, o Departamento do Tesouro explicou que a Xiaomi tinha sido rotulada dessa forma pelo Pentágono em 14 de janeiro, nos últimos dias do mandato do ex-presidente Donald Trump, o que levou à sua inclusão em uma relação de empresas mal vistas pelos EUA e com as quais os americanos não podem realizar transações.