A Casa Branca informou nesta quarta-feira que continua a "rever" sua política em relação a Cuba e que qualquer modificação terá o objetivo de "incentivar uma mudança de comportamento" do governo do país caribenho, alvo de protestos sem precedentes no último domingo.

"Continuamos a rever nossa política sobre Cuba, analisando seu impacto no bem-estar político e econômico do povo cubano", disse Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, durante sua entrevista coletiva diária.