Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira sanções às duas filhas do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a proibição, junto com seus parceiros ocidentais, de novos investimentos em Moscou, após o massacre ocorrido na cidade de Bucha, na Ucrânia.

Um alto funcionário do governo de Joe Biden explicou em conversa com jornalistas que as sanções visam as duas filhas de Putin, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, bem como a esposa e filha do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.