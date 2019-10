8 out 2019

EFE Washington 8 out 2019

O governo dos Estados Unidos incluiu 28 órgãos e empresas da China, que supostamente cometeram abusos contra os uigures e outras minorias muçulmanas, em uma lista de entidades proibidas de fazer negócios com americanos.

As entidades sancionadas "estiveram todas envolvidas na implementação da campanha de repressão, detenção arbitrária em massa e vigilância com alta tecnologia da China" contra os uigures, segundo um comunicado do Departamento de Comércio dos EUA.