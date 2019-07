Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira três enteados do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o empresário colombiano Alex Saab, por supostamente terem lucrado "centenas de milhões de dólares" com o programa de refeições subsidiadas conhecido como Clap, segundo revelou à Agência Efe um funcionário do governo americano.

"Hoje estamos impondo sanções para acabar com um dos esquemas mais desprezíveis que já foram executados contra o povo venezuelano (...) Não permitiremos que Maduro se beneficie da crise de fome forçada do povo venezuelano", declarou o funcionário, que falou com a Efe na condição de anonimato.