Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira a imposição de sanções ao chefe das Forças Armadas de Mianmar, general Aung Ming Hlaing, e outros três militares pelo massacre de membros da minoria rohingya no país.

As sanções são as mais firmes adotadas até o momento pelo governo americano como resposta ao que uma comissão especial da ONU definiu no ano passado como crimes contra a humanidade cometidos por soldados e grupos de militantes contra os rohingyas.