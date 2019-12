O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs nesta quarta-feira, como parte de sua campanha de pressão ao governo de Teerã, sanções a uma rede de transporte marítimo e a vários representantes na China e Dubai da companhia aérea Mahan Air por enviar armas do Irã ao Iêmen e Síria.

"O regime iraniano usa suas indústrias marítimas e de aviação para fornecer armas para seus grupos terroristas regionais, contribuindo diretamente para a devastadora crise humanitária na Síria e no Iêmen", disse Steven Mnuchin, secretário do Tesouro americano.

"Os setores de aviação e transporte marítimo devem estar vigilantes e não permitir que sejam usados por terroristas", acrescentou.

Especificamente, o Tesouro designou várias empresas controladas pelo empresário iraniano Abdolhossein Khedri (Khedri Jahan Darya Co. e Maritime Silk Road LLC) que estariam envolvidos no contrabando de armas dos Guardiões da Revolução do Irã.

Da mesma forma, três representantes gerais de vendas da companhia aérea iraniana Mahan Air estão sujeitos a sanções: Gatewick LLC e Jahan Destination Travel and Tourism LLC, com sede em Dubai; e Gomei Air Services Co., com escritórios em Hong Kong e nas cidades de Shenzhen e Guangzhou, na China.

Como resultado dessas sanções, os ativos que essas entidades e empresas possam ter sob a jurisdição dos EUA são congelados, além delas serem proibidas de realizar transações financeiras com cidadãos americanos.

As sanções ocorrem poucos dias depois que Washington e Teerã concordaram em trocar prisioneiros, em um momento de grande tensão entre os dois países após a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015.