O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira sanções econômicas contra duas das maiores plataformas que abrigam e permitem que organizações criminosas cibernéticas operem da Rússia: o mercado clandestino Hydra Market e a exchange de criptomoedas Garantex.

As sanções foram impostas em coordenação com a Polícia Federal alemã, que nesta terça-feira fechou os servidores do Hydra Market na Alemanha e apreendeu US$ 25 milhões em bitcoin.