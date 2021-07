O ministro das Forças Armadas Revolucionárias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera EFE/AIN/Arquivo

Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira o ministro das Forças Armadas Revolucionárias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, e uma unidade militar de elite popularmente conhecida como "boinas negras".

O Departamento do Tesouro americano anunciou em comunicado as sanções, que responsabilizam essas autoridades pela repressão dos protestos contra o governo cubano no dia 11 de julho.