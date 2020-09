O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, anunciou nesta sexta-feira sanções contra a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Indira Alfonzo, o diretor do órgão, José Luis Gutiérrez, o procurador-geral do país, Reinaldo Muñoz, e David de Lima, ex-gobernador do estado de Anzoátegui.

Em comunicado, Pompeo explicou que decidiu sancionar os quatro indivíduos por "participação" nas supostas tentativas do presidente Nicolás Maduro de "manipular" o CNE e a Assembleia Nacional (parlamento) para "privar o povo venezuelano de eleições livres e justas".