A maior empresa de processamento de carne do mundo, a brasileira JBS, que sofreu um grande ataque cibernético no último final de semana, afirmou que espera ter a "grande maioria" de suas unidades de processamento em operação nesta quarta-feira, diante da preocupação com uma possível escassez de seus produtos nos Estados Unidos.

A JBS, segunda maior empresa do setor nos EUA, é responsável por até 20% dos produtos de carne processados no país.