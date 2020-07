Os Estados Unidos bateram seu recorde diário de infecções por coronavírus nesta quinta-feira, com 54.437, ultrapassando as 50 mil notificações em 24 horas pela primeira vez, o que elevou o total de casos no país mais atingido do mundo pela pandemia para 2.732.639, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Na atualização divulgada às 20h (local, 21h em Brasília), a entidade reportou também 623 novas mortes, o que elevou o total de vítimas do vírus SARS-CoV-2 no país para 128.651.