O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que realizou um teste com um míssil de cruzeiro, uma ação que ocorre semanas depois da saída oficial do país do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário.

O Pentágono informou que o míssil foi lançado às 14h30 de ontem a partir da ilha de San Nicolás, na Califórnia, e percorreu mais de 500 quilômetros antes de cair no mar.