Os Estados Unidos iniciaram o processo de "realocação temporária" de sua embaixada na Ucrânia, que suspenderá as operações na capital, Kiev, e passará a funcionar na maior cidade do oeste do país, Lviv, perto da fronteira com a Polônia.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse em comunicado que ordenou a mudança por "prudência" e para garantir "a segurança dos funcionários".