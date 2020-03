Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quinta-feira a China como país com maior número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus transmissor da Covid-19, segundo dados privados.

A Universidade Johns Hopkins, que contabiliza casos de contágio pelo novo coronavírus em todo o mundo, informou que os EUA têm 82.404 casos. Já o jornal "The New York Times" calculou que o número é de 81.321.

Estatísticas da agência governamental Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), no entanto, indicam que há 68.440 casos de coronavírus e 994 mortes.

Perguntado na entrevista coletiva diária da força-tarefa da Casa Branca sobre o fato de o país ter o maior número de infecções por coronavírus do mundo, o presidente dos EUA, Donald Trump, refutou essa informação.

"Você não sabe quais são os números na China", disse.

Enquanto isso, os Estados Unidos, com cerca de 326 milhões de habitantes, continuam em terceiro lugar nas estatísticas de mortes. A Universidade Johns Hopkins documentou 1.178 mortes no país, além de 8.215 na Itália e 3.291 na China. O pior surto da doença ocorre em Nova York, com 281 mortes.

Outras áreas com altas taxas de mortalidade pelo vírus são o estado de Washington, com 100 mortes, e o de Nova Jersey, vizinho de Nova York, com 63.