Os Estados Unidos superaram nesta quarta-feira 150 mil mortes por Covid-19, o equivalente a 22,6% dos 661.300 óbitos causados pela doença em todo o mundo, segundo a contagem realizada de maneira independente pela Universidade Johns Hopkins.

Pouco depois das 15h55 (16h55 em Brasília), o número de mortes por Covid-19 confirmadas nos EUA chegou a 150.034, entre o total de 4.390.491 casos registrados no país desde o início da pandemia. De acordo com a universidade americana, 16,8 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 no planeta.