Os Estados Unidos vão impor sanções nesta quinta-feira a autoridades cubanas que considerem estar diretamente envolvidas em violações dos direitos humanos durante os protestos de 11 de julho em Cuba, revelou à Agência Efe um funcionário do alto escalão americano.

As sanções fazem parte da resposta do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, à situação na ilha, que inclui também possíveis medidas para tentar melhorar o acesso à Internet em Cuba e um estudo sobre a possibilidade de voltar a autorizar o envio de remessas para o país.