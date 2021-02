Os Estados Unidos vacinaram 10% de sua população contra a Covid-19 até agora, com 33,7 milhões de pessoas que receberam pelo menos uma das 44,7 milhões de doses administradas, informou nesta quarta-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Cerca de 10,4 milhões de pessoas receberam ambas as doses do imunizante e quase todos os estados do país tem uma taxa de vacinação de mais de 11 mil pessoas por 100 mil habitantes. As exceções são Kansas, Missouri e Alabama.