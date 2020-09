A Organização Mundial do Comércio (OMC) determinou nesta terça-feira que as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China em 2018 e 2019, uma das principais frentes na guerra comercial entre as maiores economias do mundo, são excessivas e violam as regras internacionais.

As tarifas impostas pelo governo americano "não são consistentes com os princípios de nação mais favorecida da OMC e excedem as tarifas máximas acordadas pelos EUA" perante o órgão, destaca a decisão tomada por um painel de especialistas a pedido da China, que levou o caso a Genebra em abril de 2018.