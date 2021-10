19 out 2021

EFE Washington 19 out 2021

O subsecretário para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos, Brian A. Nichols, disse nesta segunda-feira que a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, a Equador e Colômbia entre amanhã e quinta-feira envia um "sinal claro" de apoio a esses países.

Em entrevista telefônica antes da visita do chefe da diplomacia americana, Nichols enfatizou a importância da relação com Quito e Bogotá e se referiu aos valores que compartilham, incluindo a "democracia", assim como o desafio à região representado pelos fluxos migratórios procedentes de Venezuela e do Haiti.