A Uefa anunciou nesta sexta-feira que oito sedes da Eurocopa 2020, que acontecerá em junho e julho deste ano, terá presença de público, em percentuais variáveis, enquanto a situação de Bilbao, Munique, Roma e Dublin será definida no próximo dia 19 para que as cidades forneçam informações adicionais sobre seus planos e a situação da pandemia do coronavírus em cada uma delas.

"As decisões finais sobre a realização dos jogos nesses quatro locais serão tomadas nessa data, e outras informações serão comunicadas para aqueles que compraram ingressos, declarou a entidade que rege o futebol europeu em um comunicado.