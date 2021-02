O Parlamento Europeu reiterou nesta terça-feira em plenário o apoio às mulheres polonesas que desejam abortar após a decisão do Tribunal Constitucional da Polônia que proíbe o procedimento também no caso de má-formação fetal, o que na prática significa uma proibição quase total da prática no país.

"Ninguém tem o direito de ser a consciência das mulheres polonesas", declarou a deputada Elzbieta Lukacijewska, do Partido Popular Europeu, acrescentando que "nenhuma mulher engravidará porque os políticos não querem que ela engravide, nem através de leis nem incentivos sociais".