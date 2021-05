O presidente da Comissão de Assuntos Exteriores do Parlamento Europeu, David McAllister, e a presidente da Delegação para as Relações com os Países da Comunidade Andina, Pilar Del Castillo, pediram nesta sexta-feira uma "solução pacífica" para a situação na Colômbia e expressaram seu apoio a "um diálogo nacional".

Em uma declaração conjunta, os deputados europeus instaram que a sociedade civil, autoridades e as forças políticas do país busquem "moderação e diálogo" para encontrar uma "solução apropriada" para os fortes protestos que acontecem há mais de uma semana na Colômbia, ao mesmo tempo em que defenderam o direito do povo colombiano a manifestar-se pacificamente.