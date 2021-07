O porta-contêineres de bandeira panamenha Ever Given voltou a navegar nesta quarta-feira, após ter permanecido retido desde o final de março no Canal de Suez pelas autoridades egípcias, depois que a empresa proprietária do navio chegou a um acordo financeiro pelo bloqueio desta rota.

O grande navio de 400 metros de comprimento ergueu as âncoras por volta das 11h20 (horário local, 6h20 de Brasília), conforme constatado pela Agência Efe, no Grande Lago localizado na parte central do Canal de Suez, onde estava com toda a sua tripulação a bordo por ordem de um tribunal egípcio.