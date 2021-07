O ex-presidente da Bolívia Evo Morales aproveitou a visita que está fazendo à Lima, para se aproximar do presidente recém-empossado do Peru, Pedro Castillo e com o partido do candidato que derrotou Keiko Fujimori.

Morales, que acompanhou a posse do novo chefe de governo peruano, aproveitou para se reunir com Castillo na noite desta terça-feira.