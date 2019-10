27 out 2019

EFE La Paz 27 out 2019

O presidente da Bolívia, Evo Morales, que completou 60 anos neste sábado, participou de uma grande manifestação na região de Cochabamba para comemorar a vitória em primeiro turno nas eleições do último domingo e desafiou o Brasil, outros países da região e a comunidade internacional a provar que houve fraude no processo de apuração dos votos.

Enquanto Morales celebrava o triunfo, a oposição organizava manifestações contra o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia e aproveitava a data do aniversário do presidente, que está há 13 anos no poder, para enviar a ele "presentes" em forma de protesto.