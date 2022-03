O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, declarou nesta terça-feira que há uma "rebelião democrática" em curso na América Latina devido às vitórias de candidatos identificados com a esquerda e ainda previu a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil.

"Sinto que na América Latina há uma rebelião democrática", disse Morales em um evento na cidade andina de Oruro por ocasião do 37º aniversário de seu partido, o governista Movimento para o Socialismo (MAS), que também contou com a presença do presidente do país, Luis Arce, e do vice-presidente, David Choquehuanca.