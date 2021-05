O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, questionou o Parlamento Europeu nesta terça-feira pela adoção de uma resolução em que pede libertação da ex-presidente interina Jeanine Añez.

Morales leu uma carta dirigida à "velha Europa" na qual dizia que, "com grande surpresa no século XXI", tomou conhecimento da adoção de uma resolução do Parlamento Europeu sobre a Bolívia.