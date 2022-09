O ex-presidente da Bolívia e chefe do Movimento para o Socialismo (MAS), Evo Morales, está em atrito há vários dias com o governo do atual presidente, Luis Arce, o que trouxe à tona as tensões entre as lideranças dentro do partido governista.

Nos últimos dias, o próprio Morales e seus apoiadores têm denunciado casos de "corrupção" e suposto acobertamento de "tráfico de drogas" no governo, o que deve ser entendido como medidas para "proteger" a gestão do Arce e não como "um ataque", segundo comentou à Agência Efe nesta quinta-feira o senador Leonardo Loza.