O lateral Jonathan Silva rescindiu seu contrato com o Almería, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Espanhol, informou o clube, ao qual o brasileiro chegou em 2019, procedente do Botafogo.

Jonathan teve sua melhor fase no Almería na primeira temporada na equipe, então comandada pelo técnico e ex-jogador do Real Madrid Guti, atuando em 22 partidas.