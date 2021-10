O ex-candidato presidencial equatoriano Yaku Pérez apresentou uma série de documentos à Procuradoria-Geral que, segundo ele, revelam uma suposta relação do presidente do Equador, Guillermo Lasso, com bens em paraísos fiscais no Panamá que foram mencionados nos Pandora Papers.

O político disse ter entregado um total de 12 páginas de registros públicos do país centro-americano, entre eles "a história da empresa Banisi Holding S.A., que é proprietária do banco do senhor Lasso no Panamá", ou seja, o banco com o mesmo nome.