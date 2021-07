Um ex-capitão do Exército colombiano foi quem elaborou e executou o ataque de 25 de junho contra o helicóptero do presidente Iván Duque na cidade de Cúcuta e o de 15 antes, com um carro-bomba, contra uma brigada do Exército, pelo qual foram detidos dez dissidentes das Farc.

O procurador-geral da Colômbia, Francisco Barbosa, declarou nesta quinta-feira que "a pessoa que elaborou e executou o plano criminoso, Andrés Fernando Medina Rodríguez, é um capitão do Exército Nacional que foi licenciado por saúde há alguns anos".