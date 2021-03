O ex-ministro de Relações Exteriores do Paraguai Rubén Ramírez liderará a missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA) para as eleições gerais do Peru, marcadas para acontecer em 11 de abril, segundo informou a Chancelaria peruana.

Ramírez já encabeçou a missão da OEA que se dirigiu até o Peru em novembro de 2020, para avaliar a crise política causada pela destituição do então presidente, Martín Vizcarra, e a sucessão como interino na chefia de governo do opositor Manuel Merino, que ficou no poder por apenas cinco dias.