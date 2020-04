O ex-presidente do governo da Espanha Mariano Rajoy tem saído de casa em que vive, em Madri, de maneira habitual, para fazer exercícios, segundo matéria veiculada nesta terça-feira pela emissora local "La Sexta".

As imagens apresentadas do político são do último domingo, em que seguiam vigorando as medidas impostas pelo estado de emergência decretado no país.

De acordo com a apuração da "La Sexta", as saídas de Rajoy de casa são recorrentes e já provocaram reclamações de alguns vizinhos.

O atual ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, afirmou nesta terça-feira que o caso está sendo investigado, para avaliar se Rajoy descumpriu de fato as medidas de confinamento, o que poderia levar condenação.

"O nome não determina uma aplicação ou outra", disse o integrante do governo.

A Espanha está em estado de emergência desde 14 de março, medida que foi prorrogada até 26 de abril.

Há proibição vigente para a prática de atividade física na rua, com obrigação de confinamento para a população, com exceção de saída para compras, para levar o cachorro para passear, ir ao trabalho com autorização prévia ou à consulta médica.

O descumprimento pode render multa ou, em casos extremos, a prisão do infrator. Até o momento, 4.759 pessoas já foram detidas pelas forças de segurança espanholas.