O Tribunal de Edimburgo, na Escócia, concedeu nesta quinta-feira liberdade provisória a ex-conselheira de Educação da comunidade da Catalunha Clara Ponsatí i Obiols, no início do julgamento do pedido de extradição feito pela Espanha.

A economista é acusada pela participação no referendo catalão realizado há dois anos, que foi declarado ilegal pela justiça espanhola.