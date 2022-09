Steve Bannon, estrategista político de ultradireita e ex-conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, entregou-se nesta quinta-feira ao escritório do procurador distrital de Manhattan.

As acusações apresentadas contra Bannon ainda não foram divulgadas, mas a imprensa local acredita que pode haver relação com o trabalho dele em "We Build The Wall" ("Nós construímos o muro" em tradução livre), uma operação de levantamento de recursos para ajudar a cumprir a promessa de Trump de construir um muro ao longo da fronteira entre EUA e México.