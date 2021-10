A ex-deputada Gaby Arellano, opositora do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta quinta-feira que as pontes que ligam o estado de Táchira, no país, ao departamento de Norte de Santander, na Colômbia, continuam fechadas, apesar do anúncio feito pelo governo venezuelano na segunda-feira de que elas seriam reabertas.

"Não há passagem através das pontes internacionais entre Venezuela e Colômbia", escreveu Arellano no Twitter, onde denunciou que o único meio possível para pedestres atravessarem é através das passagens ilegais conhecidas como "trochas".